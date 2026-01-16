हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Nashik Election Result 2026 Live: नाशिक में 22 वार्डों में BJP आगे, 11 वार्डों में SS (S) की बढ़त

Nashik Election Result 2026 Live: नाशिक में 22 वार्डों में BJP आगे, 11 वार्डों में SS (S) की बढ़त

Nashik Maharashtra Municipal Election 2026 Results LIVE Updates: महाराष्ट्र नाशिक चुनाव के ताज़ा नतीजों में 22 वार्डों में BJP आगे, 11 वार्डों में SS (S), INC 4 की बढ़त. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ बने रहें.

By : ABP Live Focus  | Updated at : 16 Jan 2026 12:41 PM (IST)

LIVE

Key Events
Nashik
Source : others

Background

महाराष्ट्र के नासिक महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में नासिक महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 34, बीजेपी ने 67, कांग्रेस ने 6 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 6, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.

इस साल के नासिक महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.

 
12:41 PM (IST)  •  16 Jan 2026

Nashik Election Result 2026 Live: नाशिक में 22 वार्डों में BJP आगे, 11 वार्डों में SS (S) की बढ़त

Nashik Municipal Corporation Election Result 2026 Live: नाशिक चुनाव के ताज़ा नतीजों में BJP 22 वार्डों में आगे चल रही है. SS (S) 11 वार्डों में, INC 4 वार्डों में और OTH 4 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. नाशिक के वार्ड-वार नतीजों और पूरी कवरेज के लिए ABP न्यूज़ से जुड़े रहें
12:27 PM (IST)  •  16 Jan 2026

Nashik Election Result 2026 Live: नाशिक में 22 वार्डों में BJP आगे, 11 वार्डों में SS (S) की बढ़त

Nashik Municipal Corporation Election Result 2026 Live: नाशिक चुनाव के ताज़ा नतीजों में BJP 22 वार्डों में आगे चल रही है. SS (S) 11 वार्डों में, INC 4 वार्डों में और OTH 4 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. नाशिक के वार्ड-वार नतीजों और पूरी कवरेज के लिए ABP न्यूज़ से जुड़े रहें
