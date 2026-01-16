महाराष्ट्र के नांदेड़ महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में नांदेड़ महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 1, बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 73 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 0, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.



