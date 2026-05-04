हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Nalhati Election Result 2026 LIVE: नलहाटी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में

Nalhati Election Result 2026 LIVE: नलहाटी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Nalhati Election Results 2026 LIVE: नलहाटी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 May 2026 05:20 AM (IST)

LIVE

Key Events
Nalhati Election Result 2026 LIVE Updates Nalhati Constituency Vote Counting Winner Loser TMC BJP Congress LEFT West Bengal assembly election news Nalhati Election Result 2026 LIVE: नलहाटी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
नलहाटी विधानसभा चुनाव 2026 LIVE

Background

Nalhati Election Result 2026 LIVE Updates :

विधानसभा क्षेत्र नलहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Nalhati से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Rajendra Prasad Singh 56905 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Tapas Kumar Yadav को 60533 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) नलहाटी विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नलहाटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Nalhati Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) नलहाटी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:20 AM (IST)  •  04 May 2026

Nalhati बंगाल Election Results LIVE

नलहाटी बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए वोटों गिनती शुरू हो जाएगी.नलहाटी विधान सभा क्षेत्र की वोट काउंटिंग से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वोटों की गिनती आज (4 मई) होगी.
05:17 AM (IST)  •  04 May 2026

Nalhati West Bengal Election Results LIVE

नलहाटी West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
Load More
Tags :
Nalhati Vidhan Sabha Chunav Nalhati Election Result Nalhati Election 2026 Result Nalhati Election Result 2026 Live Nalhati Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Nalhati Contituency Result 2026 Nalhati News
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Ozhukarai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओझुकाराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Ozhukarai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओझुकाराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Mannadipet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मन्नादीपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Mannadipet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मन्नादीपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Sainthia Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सैंथिया (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Sainthia Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सैंथिया (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चुनावी रण का आखिरी काउंटडाउन ! | West Bengal Election 2026 | Mamata Banerjee | BJP
AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा
'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, दिलचस्प है किस्सा
आईपीएल 2026
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स के साथ पहली बार हुआ इतना बुरा, मोहम्मद सिराज की सिर्फ 2 गेंदों ने बना दिया रिकॉर्ड
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर, अलर्ट लेवल-3 जारी
फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर
ऑटो
BMW ने पेश की शानदार कारें, क्या है कन्वर्टिबल कार और X6 की खासियत? यहां जानिए डिटेल्स
BMW ने पेश की शानदार कारें, क्या है कन्वर्टिबल कार और X6 की खासियत? यहां जानिए डिटेल्स
एग्रीकल्चर
कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन
कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget