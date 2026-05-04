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Nalhati Election Result 2026 LIVE: नलहाटी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Nalhati Election Results 2026 LIVE: नलहाटी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
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Key Events
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Nalhati Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र नलहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Nalhati से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Rajendra Prasad Singh 56905 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Tapas Kumar Yadav को 60533 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) नलहाटी विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नलहाटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Nalhati Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) नलहाटी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:20 AM (IST) • 04 May 2026
Nalhati बंगाल Election Results LIVE
नलहाटी बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए वोटों गिनती शुरू हो जाएगी.नलहाटी विधान सभा क्षेत्र की वोट काउंटिंग से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वोटों की गिनती आज (4 मई) होगी.
05:17 AM (IST) • 04 May 2026
Nalhati West Bengal Election Results LIVE
नलहाटी West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल
सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
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Tags :Nalhati Vidhan Sabha Chunav Nalhati Election Result Nalhati Election 2026 Result Nalhati Election Result 2026 Live Nalhati Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Nalhati Contituency Result 2026 Nalhati News
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Source: IOCL