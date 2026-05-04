Nalbari Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र नलबाड़ी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

एक्सप्लोरर
Nalbari Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र नलबाड़ी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Nalbari Election 2026 Results LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र नलबाड़ी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
LIVE
Background
Nalbari Election 2026 Results LIVE:विधानसभा क्षेत्र नलबाड़ी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे.
असम विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नलबाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Nalbari Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
असम नलबाड़ी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Load More
Tags :Nalbari Vidhan Sabha Chunav Nalbari Election Result Nalbari Election 2026 Result Nalbari Election Result 2026 Live Nalbari Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Nalbari Contituency Result 2026 Nalbari News Assam Election Result 2026 Assam Election 2026 Assam Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Mannadipet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मन्नादीपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Sainthia Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सैंथिया (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Nalhati Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र नलहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL