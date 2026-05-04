Nadapuram Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र नदापुरम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Nadapuram Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र नदापुरम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Nadapuram से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI के, E. K. Vijayan 4035 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के K.Praveen Kumar को 79258 वोट मिले थे.

केरल नदापुरम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नदापुरम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Nadapuram Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल नदापुरम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.