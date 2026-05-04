Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Murarai चुनाव LIVE Vote Counting: मुराराई विधानसभा से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Murarai Election Results 2026 LIVE: मुराराई से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
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Murarai Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Murarai से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Dr Mosarraf Hossain 98246 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Debasish Roy को 48250 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) मुराराई विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मुराराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Murarai Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) मुराराई विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:20 AM (IST) • 04 May 2026
Murarai West Bengal Election Results 2026 LIVE
बंगाल मुराराई विधान सभा चुनाव की सबसे तेज़ कवरेज के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है West Bengal चुनावों की Vote counting Live.
05:17 AM (IST) • 04 May 2026
Murarai West Bengal Election Results LIVE
मुराराई West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल
सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
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Tags :Murarai Vidhan Sabha Chunav Murarai Election Result Murarai Election 2026 Result Murarai Election Result 2026 Live Murarai Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Murarai Contituency Result 2026 Murarai News
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Source: IOCL