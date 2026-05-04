Mudaliarpet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मुदलियारपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Mudaliarpet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मुदलियारपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Mudaliarpet से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, DMK के, L. Sambath 4179 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे, AIADMK के A. Baskar को 10972 वोट मिले थे.

पुडुचेरी मुदलियारपेट विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पुडुचेरी विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मुदलियारपेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Mudaliarpet Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पुडुचेरी मुदलियारपेट विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.