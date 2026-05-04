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Memari Election Result 2026 LIVE: मेमारी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Memari Election Results 2026 LIVE: मेमारी विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
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Memari Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र मेमारी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Memari से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Madhusudan Bhattacharya 23078 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Bhismadeb Bhattacharya को 81773 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) मेमारी विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मेमारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Memari Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) मेमारी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:16 AM (IST) • 04 May 2026
Memari बंगाल Election Results LIVE
मेमारी बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए वोटों गिनती शुरू हो जाएगी.मेमारी विधान सभा क्षेत्र की वोट काउंटिंग से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वोटों की गिनती आज (4 मई) होगी.
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Source: IOCL