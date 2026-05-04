Matigara-Naxalbari Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Matigara-Naxalbari Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Matigara-Naxalbari Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Matigara-Naxalbari से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Anandamoy Barman 70848 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Rajen Sundas को 68454 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Matigara-Naxalbari Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL