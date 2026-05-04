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Manbazar (ST) Chunav 2026 Results LIVE: मानबाजार (एसटी) विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Manbazar (ST) Election Results 2026 LIVE: मानबाजार (एसटी) विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
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Manbazar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र मानबाजार (एसटी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Manbazar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Sandhyarani Tudu 15490 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Gouri Singh Sardar को 86679 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) मानबाजार (एसटी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मानबाजार (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Manbazar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) मानबाजार (एसटी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:15 AM (IST) • 04 May 2026
Manbazar (ST) West Bengal Election Results LIVE
मानबाजार (एसटी) West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल
सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
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Tags :Manbazar Vidhan Sabha Chunav Manbazar Election Result Manbazar Election 2026 Result Manbazar Election Result 2026 Live Manbazar Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Manbazar Contituency Result 2026 Manbazar News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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Source: IOCL