Kuttiady Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र कुट्टीयाडी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Kuttiady Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र कुट्टीयाडी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Kuttiady से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI(M) के, K. P. Kunhammadkutty 333 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,IUML के Parakkal Abdulla को 79810 वोट मिले थे.

केरल कुट्टीयाडी विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. कुट्टीयाडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Kuttiady Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल कुट्टीयाडी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.