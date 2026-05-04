Kurseong Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कुर्सियांग के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

Background

Kurseong Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कुर्सियांग के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Kurseong से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Bishnu Prasad Sharma 15515 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,GJM(T) के Tshering Lama Dahal को 57960 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) कुर्सियांग विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. कुर्सियांग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Kurseong Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) कुर्सियांग विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.