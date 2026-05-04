Kolkata Port Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Kolkata Port Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Kolkata Port Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Kolkata Port Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Kolkata Port से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Firhad Hakim 68554 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Awadh Kishore Gupta को 36989 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) कोलकाता बंदरगाह विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. कोलकाता बंदरगाह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Kolkata Port Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) कोलकाता बंदरगाह विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL