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Katulpur Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कटुलपुर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Katulpur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Harakali Protiher 11785 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Sangeeta Malik को 94237 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) कटुलपुर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. कटुलपुर (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Katulpur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) कटुलपुर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.