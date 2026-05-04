Kamarhati Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Kamarhati Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Kamarhati Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Kamarhati Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Kamarhati से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Madan Mitra 35408 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Anindya Banerjee को 38437 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) कमरहाटी विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. कमरहाटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Kamarhati Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) कमरहाटी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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