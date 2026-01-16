Jalna Election Result 2026 Live: जालना में 19 वार्डों में BJP आगे, 3 वार्डों में INC की बढ़त
Jalna Maharashtra Municipal Election 2026 Results LIVE Updates: महाराष्ट्र जालना चुनाव के ताज़ा नतीजों में 19 वार्डों में BJP आगे, 3 वार्डों में INC, OTH 1 की बढ़त. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ बने रहें.
Background
महाराष्ट्र के जालना महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में जालना महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 84, बीजेपी ने 82, कांग्रेस ने 31 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 9, एमएनएस को 7 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के जालना महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
