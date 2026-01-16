Jalgaon Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें
"महाराष्ट्र जलगांव में वोटों की गिनती शुरू, पढ़े महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट 2026 लेटेस्ट अपडेट at ABP न्यूज़ "
LIVE
Background
महाराष्ट्र के जलगांव महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में जलगांव महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 13, बीजेपी ने 57, कांग्रेस ने 0 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 0, एमएनएस को 0 और एसपी को 2 सीटें मिली थीं.
इस साल के जलगांव महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL