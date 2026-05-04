Indira Nagar Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र इंदिरा नगर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Indira Nagar Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र इंदिरा नगर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Indira Nagar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, AINRC के, A. K. D. Arumugam 18531 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे, INC के M. Kannan को 3310 वोट मिले थे.

पुडुचेरी इंदिरा नगर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पुडुचेरी विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इंदिरा नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Indira Nagar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पुडुचेरी इंदिरा नगर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.