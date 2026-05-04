Hosur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र होसूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Hosur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र होसूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Hosur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, DMK के, Y. Prakaash 12367 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,AIADMK के S. Jyothi Balakrishna Reddy को 105864 वोट मिले थे.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) होसूर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. होसूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Hosur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

तमिलनाडु (Tamil Nadu) होसूर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.