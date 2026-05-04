Hingalganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र हिंगलगंज (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Hingalganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र हिंगलगंज (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Hingalganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र हिंगलगंज (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Hingalganj Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र हिंगलगंज (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Hingalganj से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Debes Mondal 24916 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Nemai Das को 79790 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) हिंगलगंज (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. हिंगलगंज (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Hingalganj Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) हिंगलगंज (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL