Ernakulam Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Ernakulam Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ernakulam से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, INC के, T. J. Vinod 10970 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,Ind. के Shaji George को 34960 वोट मिले थे.

केरल एर्नाकुलम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. एर्नाकुलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Ernakulam Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल एर्नाकुलम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.