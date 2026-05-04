Ernakulam Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

एक्सप्लोरर
Ernakulam Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Ernakulam Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
LIVE
Background
Ernakulam Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र एर्नाकुलम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ernakulam से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, INC के, T. J. Vinod 10970 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,Ind. के Shaji George को 34960 वोट मिले थे.
केरल एर्नाकुलम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. एर्नाकुलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Ernakulam Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
केरल एर्नाकुलम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Load More
Tags :Ernakulam Vidhan Sabha Chunav Ernakulam Election Result Ernakulam Election 2026 Result Ernakulam Election Result 2026 Live Ernakulam Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Ernakulam Contituency Result 2026 Ernakulam News Kerala Election Result 2026 Kerala Election 2026 Kerala Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Raina Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र रैना (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Purbasthali Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र पूर्बस्थली उत्तर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Sonamukhi Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सोनामुखी (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Para Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र परा (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL