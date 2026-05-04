पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार (4 मई, 2026) को चल रही मतगणना में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है. शुरुआती रुझानों में केरल में कांग्रेस लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) को कड़ी टक्कर दे रही है. वह यहां 83 सीटों पर आगे चल रही है.

9 बजे तक के रुझानों में केरल में 52 सीटों पर LEFT+ लीड कर रहा है, जबकि कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 4 सीटों पर अन्य दल हैं. उधर, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लहर चलती दिख रही है, बंगाल की 293 विधानसभा सीटों में से 125 पर बीजेपी लीड कर रही है. वहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और 105 सीटों पर वह बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस की बात करें तो बंगाल में इस बार वह अपना खाता खोल सकती है. एक सीट पर वह लीड कर रही है.

यह भी पढ़ें:- West Bengal Election Results 2026: बंगाल की काउंटिंग पर TMC का पहला रिएक्शन- 'हम गोली बंदूक लेकर नहीं आए, बिना पूछे हमारे...'

बंगाल की बहरामपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी लीड कर रहे हैं. इस सीट पर 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी और बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत मैत्रा के बीच दिख रहा है. फिलहाल सबसे आगे अधीर रंजन चौधरी हैं, फिर गोपाल मुखर्जी और तीसरे नंबर पर सुब्रत मैत्रा हैं. हुमांयू कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से सुरबोर मोल्ला भी मैदान में हैं. वह चौथे नंबर पर हैं.

यह भी पढ़ें:- Election Results 2026 Winners LIVE: बंगाल से असम तक, कौन जीता कौन हारा, पढ़िए फुल विनर्स लिस्ट

असम की 126 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिख रहा है. यहां बीजेपी 61 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर लीड कर रही है. तमिलनाडु में डीएमके 72 सीटों पर आगे है, जबकि ADMK सात सीटों पर आगे चल रही है. तीन पर अन्य दल हैं. उधर, पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से 22 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि एक पर अन्य दल है.