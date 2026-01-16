Chhatrapati Sambhajinagar Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH की बढ़त
Background
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 29, बीजेपी ने 22, कांग्रेस ने 10 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 4, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
