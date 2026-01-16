हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhatrapati Sambhajinagar Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH की बढ़त

Chhatrapati Sambhajinagar Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH की बढ़त

Chhatrapati Sambhajinagar Maharashtra Municipal Results LIVE Updates: महाराष्ट्र छत्रपती संभाजीनगर चुनाव के ताज़ा नतीजों में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH, की बढ़त.

By : ABP Live Focus  | Updated at : 16 Jan 2026 12:41 PM (IST)

LIVE

Chhatrapati Sambhaji Nagar Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates Vote Counting Winner Loser BJP Shiv Sena INC NCP CSNMC Maharashtra Election on ABP News Chhatrapati Sambhajinagar Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH की बढ़त
Chhatrapati Sambhaji Nagar Election
Source : ABP Network

Background

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 29, बीजेपी ने 22, कांग्रेस ने 10 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 4, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.

इस साल के छत्रपति संभाजी नगर महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.

 
 
12:41 PM (IST)  •  16 Jan 2026

Chhatrapati Sambhajinagar Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH की बढ़त

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर चुनाव के ताज़ा नतीजों में BJP 21 वार्डों में आगे चल रही है. OTH 17 वार्डों में, SS (S) 15 वार्डों में और SS (UBT) 6 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. छत्रपती संभाजीनगर के वार्ड-वार नतीजों और पूरी कवरेज के लिए ABP न्यूज़ से जुड़े रहें
12:27 PM (IST)  •  16 Jan 2026

Chhatrapati Sambhajinagar Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर में 21 वार्डों में BJP आगे, 17 वार्डों में OTH की बढ़त

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Election Result 2026 Live: छत्रपती संभाजीनगर चुनाव के ताज़ा नतीजों में BJP 21 वार्डों में आगे चल रही है. OTH 17 वार्डों में, SS (S) 15 वार्डों में और SS (UBT) 6 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. छत्रपती संभाजीनगर के वार्ड-वार नतीजों और पूरी कवरेज के लिए ABP न्यूज़ से जुड़े रहें
