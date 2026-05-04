Chathannoor Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र चथन्नूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Chathannoor Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र चथन्नूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Chathannoor से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI के, G. S. Jayalal 17206 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के B. B. Gopakumar को 42090 वोट मिले थे.

केरल चथन्नूर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. चथन्नूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Chathannoor Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल चथन्नूर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.