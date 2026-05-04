Changanassery Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र चंगनशेरी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Changanassery Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र चंगनशेरी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Changanassery Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र चंगनशेरी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Changanassery Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र चंगनशेरी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Changanassery से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, KC(M) के, Job Michael 6059 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,KC के V. J. Laly को 49366 वोट मिले थे.
केरल चंगनशेरी विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. चंगनशेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Changanassery Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
केरल चंगनशेरी विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL