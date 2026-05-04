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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bypoll Results 2026 LIVE: 7 सीटों पर उपचुनाव का फैसला आज! बारामती से असम-गुजरात तक काउंटिंग शुरू, जानें किसकी होगी जीत?

Bypoll Results 2026 LIVE: 7 सीटों पर उपचुनाव का फैसला आज! बारामती से असम-गुजरात तक काउंटिंग शुरू, जानें किसकी होगी जीत?

Assembly Bypoll Results ECI 2026 LIVE: देश के पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की आज मतगणना की जा रही है. इस बीच बारामती, असम, गुजरात समेत सभी सीटों के नतीजे सामने आएंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 May 2026 09:58 AM (IST)

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Source : SOCIAL MEDIA

Background


पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती सोमवार (4 मई 2026) को की जा रही है. इन उपचुनावों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई मौजूदा विधायकों की मौत हो गई थी. इनमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार भी शामिल हैं, जिनकी जनवरी में एक प्लेन हादसे में जान चली गई थी.  इन सीटों पर 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. जिन जगहों पर उपचुनाव हुए, उनमें गुजरात की उमरेठ सीट, कर्नाटक की बागलकोट और दावणगेरे साउथ सीट, महाराष्ट्र की राहुरी और बारामती सीट, नागालैंड की कोरिडांग सीट और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट शामिल हैं.

महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे जिले की बारामती सीट काफी अहम मानी जाती है और यह पवार परिवार का मजबूत क्षेत्र रहा है. अजित पवार के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी. इस सीट से उनकी पत्नी और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर किसी बड़ी पार्टी से वह अकेली उम्मीदवार हैं, जबकि 22 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं. इनमें करुणा मुंडे भी शामिल हैं, जो एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की अलग रह रही पत्नी हैं. महाराष्ट्र की राहुरी सीट भी पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद खाली हुई थी. इस सीट से उनके बेटे अक्षय कर्डिले बीजेपी के उम्मीदवार हैं. उनका मुकाबला एनसीपी (एसपी) के गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के संतोष चालके से है.

कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे साउथ सीट पर उपचुनाव दो वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों के निधन के कारण कराए गए. यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी अहम माना जा रहा है. बीजेपी ने बागलकोट से पूर्व विधायक वीरभद्रय्या चरंतिमठ और दावणगेरे साउथ से नए चेहरे श्रीनिवास टी दासकरियप्पा को उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने बागलकोट से उमेश मेती और दावणगेरे साउथ से समर्थ मल्लिकार्जुन को मैदान में उतारा है. गुजरात के आनंद जिले की उमरेठ सीट पर उपचुनाव बीजेपी विधायक गोविंद परमार के निधन के कारण हुआ. यहां कुल पांच उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के हर्षद परमार, जो दिवंगत विधायक के बेटे हैं, और कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान के बीच माना जा रहा है.

नागालैंड के मोकोकचुंग जिले की कोरिडांग सीट पर भी उपचुनाव बीजेपी विधायक इमकोंग एल इमचेन के निधन के बाद हुआ. इस सीट पर छह उम्मीदवार मैदान में हैं. बीजेपी के दाओचियर आई इमचेन को पीडीए सरकार का समर्थन भी मिला है. उनके अलावा कांग्रेस के टी चालुकुंबा एओ, एनपीपी के आई अबेनजांग और तीन निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर उपचुनाव पिछले दिसंबर में विधानसभा स्पीकर और बीजेपी विधायक बिस्वा बंधु सेन के निधन के कारण कराया गया. यह सीट लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच रही है. इस बार यहां बीजेपी के जहर चक्रवर्ती, कांग्रेस के चयन भट्टाचार्य और सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के अमिताभ दत्ता के बीच मुकाबला है. एक और अहम बात यह रही कि गोवा के पोंडा में 9 अप्रैल को होने वाला उपचुनाव बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दिया था.

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