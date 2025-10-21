हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जुबली हिल्स उपचुनावः तेलंगाना में BJP का प्रचार तेज, सीतारमण, भजनलाल शर्मा, सुनील बंसल समेत 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतरे

Jubilee Hills Bye-Election: भाजपा ने उपचुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जैसे 40 नेताओं को उतारा है.

तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल की शुरुआत हो चुकी है. इस कड़ी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सबसे पहले अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है. भाजपा ने जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जैसे दिग्गज नेताओं को उपचुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतारा है.

जुबली हिल्स में जल्द होगी निर्मला सीतारमण की चुनावी जनसभा

भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं.

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करने की संभावना है, जिससे राज्य में पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा.

भाजपा ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए मैदान में उतारे 40 स्टार प्रचारक

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव में जीत को अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है. जिसमें जीत हासिल करने के लिए पार्टी एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. इस कड़ी में इस उपचुनाव में अपनी जीत तय करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर कुल 40 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है.

तेलंगाना की राजनीति में बढ़ी भाजपा की सक्रियता

यह कदम इस बात का संकेत है कि पार्टी कांग्रेस शासित राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती. यह उपचुनाव तेलंगाना की राजनीति में BJP की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है. अब देखना यह होगा कि इस उच्च स्तरीय प्रचार अभियान का जुबली हिल्स के मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है.

21 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Nirmala Sitharaman BHAJANLAL SHARMA TELANGANA Jubilee Hills Bye-Election
