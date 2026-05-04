Bhangar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र भांगर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

एक्सप्लोरर
Bhangar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र भांगर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Bhangar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र भांगर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
LIVE
Background
Bhangar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र भांगर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Bhangar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, ISF के, Nawsad Siddique 26151 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Karim Rezaul को 83086 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) भांगर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. भांगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Bhangar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) भांगर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Load More
Tags :Bhangar Vidhan Sabha Chunav Bhangar Election Result Bhangar Election 2026 Result Bhangar Election Result 2026 Live Bhangar Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Bhangar Contituency Result 2026 Bhangar News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Garbeta Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र गड़बेता के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Salboni Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सालबोनी के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Daspur Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र दासपुर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Binpur Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बिनपुर (एसटी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL