'बंगाल में BJP की सबसे बड़ी सहयोगी खुद ममता बनर्जी हैं' , कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'भाजपा का एजेंट' बताए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी हैं. उनके रहते हुए भाजपा को अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं हो सकती है.

पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों के सवालों पर कहा, "जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हैं, मैं भाजपा के करीब नहीं जा सकता. असल में ममता बनर्जी ही थीं जो भाजपा को बंगाल में लेकर आईं. इतना ही नहीं, वह एक समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं. पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी हैं, भाजपा को अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं हो सकती है."

उन्होंने आगे कहा, "राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से ममता बनर्जी खुद ही उनकी सबसे बड़ी सहयोगी हैं. दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं. दोनों के बीच कभी 'प्रो एनआरसी, नो एनआरसी' और कभी 'प्रो एसआईआर-नो एसआईआर' बनी रहती है."

कांग्रेस नेता ने पिछले दिनों रैली के दौरान हुए हमले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया, "चुनाव प्रचार के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के कुछ उपद्रवियों ने मुझे रोकने की कोशिश की. वहां मौजूद स्थानीय पुलिस ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया, जबकि उन्हें ऐसी घटना की संभावना के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था. हम लोगों ने खुद मुकाबला किया और तब जाकर हमारी रैली आगे बढ़ पाई."

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीतने की संभावनाओं पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "यह आंकड़ा नहीं बता सकता हूं. हम लोग लड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है. हमें चुनाव से उम्मीदें हैं कि जो भी निर्णय आएगा, वह अच्छा होगा."

इसी बीच, अधीर रंजन चौधरी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के 'कोलकाता पर हमले' वाली टिप्पणी पर जवाब दिया. उन्होंने कहा, "वह सिर्फ बयान ही दे सकते हैं. वह खुद भूख मर रहे हैं. जो अपने लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता है, वह कहां किसे मार पाएगा. पाकिस्तान को पहले अपने लोगों के पेट भरने का इंतजार करना चाहिए."

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