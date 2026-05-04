Behala Purba Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बेहाला पुरबा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Behala Purba Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बेहाला पुरबा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Behala Purba Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बेहाला पुरबा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Behala Purba Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र बेहाला पुरबा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Behala Purba से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Ratna Chatterjee 37428 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Payel Sarkar को 73540 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) बेहाला पुरबा विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बेहाला पुरबा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Behala Purba Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) बेहाला पुरबा विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL