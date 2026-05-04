Basirhat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बशीरहाट दक्षिण के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

एक्सप्लोरर
Basirhat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बशीरहाट दक्षिण के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Basirhat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बशीरहाट दक्षिण के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
LIVE
Background
Basirhat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र बशीरहाट दक्षिण के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Basirhat Dakshin से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Saptarshi Banerjee 24468 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Tarak Nath Ghosh को 91405 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) बशीरहाट दक्षिण विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बशीरहाट दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Basirhat Dakshin Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) बशीरहाट दक्षिण विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Load More
Tags :Basirhat Dakshin Vidhan Sabha Chunav Basirhat Dakshin Election Result Basirhat Dakshin Election 2026 Result Basirhat Dakshin Election Result 2026 Live Basirhat Dakshin Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Basirhat Dakshin Contituency Result 2026 Basirhat Dakshin News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Jhargram Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र झारग्राम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Bhagabanpur Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Kanthi Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कांथी दक्षिण के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Kanthi Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र कांथी उत्तर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL