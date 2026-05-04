Bardhaman Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बर्दवान उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

एक्सप्लोरर
Bardhaman Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बर्दवान उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Bardhaman Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बर्दवान उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
LIVE
Background
Bardhaman Uttar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र बर्दवान उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Bardhaman Uttar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Nisith Kumar Malik 17268 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Radha Kanta Roy को 93943 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) बर्दवान उत्तर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बर्दवान उत्तर (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Bardhaman Uttar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) बर्दवान उत्तर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Load More
Tags :Bardhaman Uttar Vidhan Sabha Chunav Bardhaman Uttar Election Result Bardhaman Uttar Election 2026 Result Bardhaman Uttar Election Result 2026 Live Bardhaman Uttar Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Bardhaman Uttar Contituency Result 2026 Bardhaman Uttar News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Ozhukarai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओझुकाराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Mannadipet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मन्नादीपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Sainthia Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सैंथिया (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL