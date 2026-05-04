Bangaon Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बनगांव उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Bangaon Uttar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बनगांव उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Bangaon Uttar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र बनगांव उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Bangaon Uttar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Ashok Kirtania 10488 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Shyamal Roy को 87273 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) बनगांव उत्तर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बनगांव उत्तर (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Bangaon Uttar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) बनगांव उत्तर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL