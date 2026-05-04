Baduria Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बदुरिया के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Baduria Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बदुरिया के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Baduria Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र बदुरिया के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Baduria Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र बदुरिया के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Baduria से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Abdur Rahim Quazi 56444 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Sukalyan Baidya को 53257 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) बदुरिया विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बदुरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Baduria Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) बदुरिया विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL