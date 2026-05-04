Attur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अत्तूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Attur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अत्तूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Attur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, AIADMK के, A. P. Jayasankaran 8257 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,DMK के K. Chinnadurai को 87051 वोट मिले थे.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) अत्तूर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. अत्तूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Attur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

तमिलनाडु (Tamil Nadu) अत्तूर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.