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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Election 2026: PM मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी के लोगों से की वोट करने की अपील, जानिए क्या कहा

Assembly Election 2026: PM मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी के लोगों से की वोट करने की अपील, जानिए क्या कहा

Assembly election 2026: असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीट पर आज को मतदान हो रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 09 Apr 2026 09:57 AM (IST)
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Assembly election 2026: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को असम, केरल और पुडुचेरी के लोगों से अपने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की. 

अंग्रेजी के अलावा असमिया, मलयालम और तमिल में जारी अलग-अलग संदेशों में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से आगे आकर मतदान करने का आग्रह किया.

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान शुरू होने के साथ, मैं असम के लोगों से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता हूं. मुझे उम्मीद है कि राज्य के युवा और महिला मतदाता उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और इस चुनाव को लोकतंत्र और जन कर्तव्य का पर्व बनाएंगे.'

केरल के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड भागीदारी राज्य की लोकतांत्रिक भावना को और सशक्त करेगी. उन्होंने कहा, 'मैं विशेष रूप से राज्य के युवाओं और महिलाओं से आगे आकर बड़ी संख्या में मतदान करने का अनुरोध करता हूं.'

प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी के प्रत्येक मतदाता से भी रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं और महिला मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की अपील करता हूं. पुडुचेरी के भविष्य को आकार देने में हर वोट महत्वपूर्ण है.'

असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीट के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हो रहा है.  पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीट पर जनता के वोट से उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं जबकि तीन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है.

Published at : 09 Apr 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Pm Modi NARENDRA MODI Assam Election 2026 Pudducherry
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