Assembly Election Opinion Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Election Opinion Poll 2026 ) को लेकर मैट्रिक्स के आए ओपिनियन पोल (Opinion Poll 2026) में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है. बंगाल ओपिनियन पोल के मुताबिक जहां बीजेपी को 130 से 150 सीटें मिल सकती है तो वहीं ममता बनर्जी टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिल सकती है. 294 सीटों वाली विधानसभा को लेकर ये Matrize ओपिनियन पोल कांटे का मुकाबला बता रहा है.