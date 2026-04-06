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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Opinion Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खतरे का अलर्ट, जानें असम में हिमंता का हाल, सर्वे में किसे कितनी सीटें

Opinion Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खतरे का अलर्ट, जानें असम में हिमंता का हाल, सर्वे में किसे कितनी सीटें

Assam Bengal Assembly Election Opinion Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल के मुताबिक जहां बीजेपी को 130 से 150 सीटें मिल सकती है तो वहीं टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिल सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Apr 2026 05:46 PM (IST)

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Opinion Poll 2026 Live: ओपिनियन पोल् में ममता बनर्जी को झटका
Source : ABP

Background

Assembly Election Opinion Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Election Opinion Poll 2026 ) को लेकर मैट्रिक्स के आए ओपिनियन पोल (Opinion Poll 2026) में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है. बंगाल ओपिनियन पोल के मुताबिक जहां बीजेपी को 130 से 150 सीटें मिल सकती है तो वहीं ममता बनर्जी टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिल सकती है. 294 सीटों वाली विधानसभा को लेकर ये Matrize ओपिनियन पोल कांटे का मुकाबला बता रहा है.

17:46 PM (IST)  •  06 Apr 2026

Assam Opinion Poll LIVE: असम में 100 सीट पाने के करीब बीजेपी गठबंधन: सर्वे

चाणक्य स्ट्रेटजी सर्वे के अनुसार असम में बीजेपी 100 के करीब सीट पाने के करीब है तो वहीं कांग्रेस मात्र 30-36 सीटें जीत सकती है. यहां बीजेपी गठबंधन फिर से सरकार बनाता नजर आ रहा है.

17:43 PM (IST)  •  06 Apr 2026

Assam Opinion Poll LIVE: असम में फिर से कांग्रेस पिछड़ी: सर्वे

चाणक्य स्ट्रेटजी ओपिनियन पोल की मानें तो असम में बीजेपी को 45-48 फीसदी, कांग्रेस को 39-44 फीसदी, अन्य को 10-13 फीसदी वोट मिलने की संभावना है.

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