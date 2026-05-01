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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Election 2026 Result: तृणमूल नेता का बयान- जो बंगाल से टकराएगा कुचल दिया जाएगा, TMC जीतेगी 200 सीटें

Assembly Election 2026 Result: तृणमूल नेता का बयान- जो बंगाल से टकराएगा कुचल दिया जाएगा, TMC जीतेगी 200 सीटें

Assembly Election 2026 Result: बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं. अब 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे. सभी लाइव अपडेट के लिए बने रहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 May 2026 09:33 AM (IST)

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Assembly Elections 2026 Live
Source : PTI

Background

पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं. अब सभी को 4 मई को आने वाले अंतिम परिणामों का इंतजार है जो इन राज्यों की तस्वीर साफ करेगी. क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर गलत ये चार मई को ही मालूम होगा. 

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है.यहां अंतिम चरण में भारी मतदान हुआ. मतदाता सूची में संशोधन, पहचान की राजनीति और मजबूत जमीनी लामबंदी जैसे मुद्दों ने चुनाव को प्रभावित किया. एग्जिट पोल्स तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं, और कई सर्वेक्षण त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जता रहे हैं. अनुमान की मानें तो भाजपा का राज्य में विस्तार होता दिख रहा है.

तमिलनाडु एग्जिट पोल

तमिलनाडु में, मुकाबला पिछले चुनावों की तुलना में कम सीधा-सादा प्रतीत हुआ. हालांकि कई एग्जिट पोल्स डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता में वापसी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम के प्रवेश ने स्थापित राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है. कुछ अनुमानों से संकेत मिलता है कि तमिलगा वेट्री कज़गम इस बार सरकार भ बना सकती है. अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी.

असम , केरल और पुडुचेरी एग्जिट पोल

असम एग्जिट पोल भाजपा के लिए आरामदायक बहुमत का अनुमान लगा रहे हैं. वहीं केरल में कांटे की टक्कर है, जहां एग्जिट पोल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को मामूली बढ़त का संकेत हैं.पुडुचेरी में स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखती है, जहां खंडित विपक्षी वोटों और मौजूदा नेतृत्व के लिए स्थिर समर्थन के चलते एनडीए के आराम से सत्ता में बने रहने का अनुमान है.

बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा रोकने के लिए ईसी स्थिति पर नजर रखेगा

चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है. इस संबंध में, सीईओ के दफ्तर ने गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों को यह संदेश दिया. बुधवार को विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के खत्म होने के बाद, राज्य के अलग-अलग जिलों से छिटपुट राजनीतिक झड़पों की खबरें आई हैं. इसे देखते हुए, मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के एक सूत्र ने बताया कि आयोग ने पहले से ही जरू

09:32 AM (IST)  •  01 May 2026

Bengal Election 2026 Result Live: तृणमूल नेता की धमकी- जो बंगाल से टकराएगा कुचल दिया जाएगा, TMC जीतेगी 200 सीटें

तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, "उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।" उन्होंने कहा, "आप बंगाल की जनता को नहीं समझते। जो भी बंगाल से टकराव करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा. तृणमूल भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है और 200 से अधिक सीटें जीतेगी."

09:25 AM (IST)  •  01 May 2026

Bengal Election 2026 Result Live: मतगणना से पहले 'जिंदगी-मौत की लड़ाई' लड़ने का संकल्प लिया- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में कुछ ही दिन शेष हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार रात कोलकाता के भाबानीपुर स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा किया और ईवीएम में कथित छेड़छाड़ को लेकर चिंता व्यक्त की.सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी को राज्य के कई हिस्सों में "हेरफेर" की सूचना मिली है. उन्होंने कहा, "यहां ईवीएम के लिए एक स्ट्रांग रूम है. हमने पाया कि कई जगहों पर हेरफेर हो रहा है. जब मैंने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाकर देखना चाहिए.''

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