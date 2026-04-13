असम, केरल और पुडुचेरी में हुए मतदान के बाद अब सभी को 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होने वाली वोटिंग का इंतजार है. पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी की सरकार है तो वहीं बीजेपी विपक्ष में है. इस बार भी मुख्यत: राज्य में मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टी के बीच है. हालांकि कांग्रेस और वामदल भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं. अब देखना होगा कि चार मई तो जब नतीजे आते हैं तो क्या ममता बनर्जी की सरकार की वापसी होती है क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है. हालांकि अभी मतदान से पहले जुबानी जंग जारी है.

ममता बनर्जी बंगाल के लिए खतरा- राधा मोहन दास अग्रवाल

भाजपा के राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल ने रविवार को चुनावी राज्यों में भाजपा के जोरदार वापसी का दावा किया. उन्होंने कहा, "तीन राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं और दो में अभी बाकी हैं. जिन तीन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां की जनता ने भाजपा की विचारधारा का जोरदार समर्थन किया है. असम और पुडुचेरी दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है. जनता ने भाजपा के साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला किया है. यह भाजपा के लिए बेहद उत्साहजनक परिणाम है."

राहुल गांधी के भाजपा और आरएसएस पर दिए गए बयानों पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "डॉ. भीमराव अंबेडकर को खत्म करने की पहली कोशिश कांग्रेस पार्टी ने ही की थी. जब देश में पहला चुनाव हुआ था, तब बॉम्बे सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ रहे डॉ. अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस ने करीब 77,000 फर्जी वोट डलवाए थे. राहुल गांधी को अब डॉ. अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है." उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जो भी कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए. आज लोग उनकी बात नहीं सुनते, उन पर यकीन नहीं करते, न भरोसा करते हैं और न ही उन्हें वोट देते हैं. उनकी बातों का अब कोई असर नहीं रह गया है."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की गरिमा और अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी हैं. आज बंगाल के लगभग 70 प्रतिशत लोग डर के साए में जी रहे हैं. वे तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के साए में सांस ले रहे हैं." उन्होंने बताया, "हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 81 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में फूल भेंट करती दिख रही थी. इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता उसकी दुकान पर पहुंचे, उसे लूटा, तोड़फोड़ की और कहा कि क्योंकि वह भाजपा की रैलियों में फूल फेंकती है, इसलिए अब उसकी दुकान में कोई जगह नहीं है."

पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं आएगी: हुसैन दलवई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की सिलीगुड़ी में हुई चुनावी सभा के बाद से भाजपा ने दावा किया कि 4 मई को बंगाल में सरकार बनाने जा रहे है. भाजपा के दावे पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने तंज कसा और कहा कि भाजपा भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं आएगी. मुंबई में कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इससे बंगाल की जनता प्रभावित नहीं होने वाली है. आरोप पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा कुछ भी आरोप लगाती रहती है. बंगाल में भाजपा को अपनी सरकार लानी है. एसआईआर के जरिए लोगों से वोट देने का अधिकार छीना गया. चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम करता है, लेकिन फिर भी बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी.

तमिलनाडु चुनाव प्रचार के दौरान बेहोश हुए पीएमके संस्थापक रामदास, अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच, पार्टी के संस्थापक एस. रामदास रविवार को सेलम जिले में एक चुनावी रैली के दौरान अचानक गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता फैल गई. पीएमके में इस समय नेतृत्व को लेकर साफ तौर पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं. पार्टी संस्थापक एस. रामदास और उनके बेटे व पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों ही पार्टी पर अपना नियंत्रण जताने की कोशिश कर रहे हैं.