(Source: ECI/ABP News)
Assam Election Result 2026 Live: असम में फिर ‘हिमंत बिस्वा सरमा राज’! रुझानों में BJP तीन-चौथाई के पार
Assam Assembly Election Result 2026 Live: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस एक-दूसरे पर लगातार हमलावर है. ऐसे में चुनाव का नतीजा किसके पक्ष में जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा.
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चुनाव आयोग सोमवार (4 मई, 2026) की असम में हुए विधानसभा चुनाव के लिए दिए गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अंत में नतीजों की घोषणा की जाएगी. 126 सीटों वाले असम की विधानसभा के लिए राज्य में 9 अप्रैल, 2026 को चुनाव पूर्ण हो चुके हैं. अब राज्य की जनता सरसरी निगाहों से चुनाव आयोग की तरफ असम चुनाव नतीजों (Assam Election Result 2026) की घोषणा पर अपनी नजर टिकाए बैठी है. असम के चुनाव में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी कांग्रेस के बीच है.
चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा एक बार फिर से असम की सत्ता में स्पष्ट बहुमत के साथ लौटती नजर आ रही है. बता दें कि असम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 64 है और मैट्रिज पोल एजेंसी की एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा को चुनावी नतीजों में 88 से 98 के बीच सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 22 से 32 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं.
वहीं, चाणक्य स्ट्रेटजीज के आंकड़ों पर ध्यान दें, तो नतीजा कुछ ऐसा है कि भाजपा को 85 से 95 सीट, कांग्रेस को 25 से 32 सीट और अन्य को 6-12 सीटें मिल सकती हैं. जबकि पोल डायरी और एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) क्रमशः 86 से 101 और 88 से 100 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है. इसके विपरीत कांग्रेस को क्रमशः 15 से 26 और 24-36 सीटें मिलने की संभावना है.
असम में विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज रही. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में घुसपैठ की समस्या को लेकर पूरी तरह से हमलावर रुख अपनाए दिखे, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान के साथ कथित संबंध को लेकर आरोप लगाए. इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने को लेकर आरोप लगाए गए, जिस पर काफी ज्यादा बवाल मचा रहा.
Assam Election Result 2026 Live:जोरहाट में गौरव गोगोई को हार, 23,182 वोटों से हारे
असम विधानसभा चुनाव 2026 में जोरहाट सीट से बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस के गौरव गोगोई Gaurav Gogoi को 23,182 वोटों के अंतर से हराया. कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई को कुल 46,257 वोट मिले, लेकिन वे मुकाबले में पीछे रह गए. यह परिणाम बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस को इस अहम सीट पर झटका लगा है.
Assam Election Result 2026 Live: असम के पहले नतीजे: धेमाजी में बीजेपी, मजबाट में बीपीएफ की जीत
असम विधानसभा चुनाव 2026 के पहले आधिकारिक नतीजे सामने आ गए हैं. धेमाजी सीट से बीजेपी के Ranoj Pegu ने 83,649 वोट हासिल कर 32,229 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.
वहीं मजबाट सीट पर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरम बोरो ने 84,718 वोटों के साथ 55,546 वोटों के बड़े अंतर से विजय हासिल की. अब तक के रुझानों में एनडीए गठबंधन के पक्ष में मजबूत बढ़त का संकेत दे रहे हैं.
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Source: IOCL