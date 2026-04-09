असम चुनावी माहौल में बेहद ही शानदार तस्वीर, एक साथ बैठकर गोगोई-गोस्वामी ने चाय पर की चर्चा

Assam Assembly Election 2026: जोरहाट विधानसभा चुनाव के बीच मंगलवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने राजनीतिक माहौल में एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया. आमतौर पर चुनावी सरगर्मी के दौरान जहां आरोप–प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है, वहीं इस बार एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई एक ही स्थान पर साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते नजर आए.

दोनों नेता, जो चुनावी मैदान में एक-दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं, बेहद सहज और आत्मीय अंदाज में बातचीत करते दिखे. उनके बीच किसी तरह की राजनीतिक कटुता का भाव नहीं दिखा, बल्कि यह मुलाकात आपसी सम्मान और सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरी. आसपास मौजूद लोगों ने भी इस पल को खास रुचि के साथ देखा और इसे अपने कैमरों में कैद किया.

इस तरह की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं

चुनावी माहौल में इस तरह की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, जहां विरोधी दलों के नेता सार्वजनिक रूप से इतने सहज और मित्रतापूर्ण तरीके से संवाद करते नजर आएं. यह दृश्य न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा, बल्कि सोशल और जनचर्चा में भी तेजी से जगह बना रहा है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि राजनीति केवल सत्ता की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का माध्यम भी है. उनका मानना है कि नेताओं के बीच इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है और समाज में सकारात्मक संदेश देता है.

एक्सपर्ट्स ने इस तस्वीर को लेकर क्या कहा है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस प्रकार की सौहार्दपूर्ण पहलें राजनीतिक संस्कृति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि विचारधारा में भिन्नता होने के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों में सम्मान बनाए रखा जा सकता है. कुल मिलाकर, जोरहाट के चुनावी माहौल में सामने आई यह तस्वीर सियासत के उस मानवीय पहलू को उजागर करती है, जहां प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सम्मान और संवाद भी कायम रहता है. यह पल मतदाताओं के बीच न केवल चर्चा का विषय बना, बल्कि राजनीति में शालीनता और परिपक्वता का एक सशक्त उदाहरण भी प्रस्तुत करता है.

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