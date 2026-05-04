Aruvikkara Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अरुविक्कारा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Aruvikkara Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अरुविक्कारा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Aruvikkara Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र अरुविक्कारा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Aruvikkara Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र अरुविक्कारा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Aruvikkara से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI(M) के, G. Stephen 5046 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के K. S. Sabarinathan को 61730 वोट मिले थे.
केरल अरुविक्कारा विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. अरुविक्कारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Aruvikkara Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
केरल अरुविक्कारा विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL