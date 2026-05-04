Ariankuppam Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र अरियनकुप्पम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Ariankuppam Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र अरियनकुप्पम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ariankuppam से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, AINRC के, R. Baskar Datchanamourtty 6418 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे, INC के T. Jayamoorthy को 11440 वोट मिले थे.

पुडुचेरी अरियनकुप्पम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पुडुचेरी विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. अरियनकुप्पम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Ariankuppam Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पुडुचेरी अरियनकुप्पम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.