Arcot Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र आर्कोट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Arcot Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र आर्कोट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Arcot से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, DMK के, J. L. Eswarappan 19958 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,PMK के K. L. Elavazhagan को 83927 वोट मिले थे.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) आर्कोट विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. आर्कोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Arcot Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

तमिलनाडु (Tamil Nadu) आर्कोट विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.