Ambattur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अम्बत्तूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

Background

Ambattur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अम्बत्तूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ambattur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, DMK के, Joseph Samuel 42146 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,AIADMK के V. Alexander को 72408 वोट मिले थे.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) अम्बत्तूर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. अम्बत्तूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Ambattur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

तमिलनाडु (Tamil Nadu) अम्बत्तूर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.