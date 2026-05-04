Ambasamudram Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अंबासमुद्रम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

Background

Ambasamudram Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र अंबासमुद्रम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ambasamudram से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, AIADMK के, E. Subaya 16915 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,DMK के R. Avudaiappan को 68296 वोट मिले थे.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) अंबासमुद्रम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. अंबासमुद्रम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Ambasamudram Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

तमिलनाडु (Tamil Nadu) अंबासमुद्रम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.