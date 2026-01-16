महाराष्ट्र के अहिल्यानगर महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में अहिल्यानगर महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 24, बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 5 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 18, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.



इस साल के अहिल्यानगर महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.