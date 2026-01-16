Ahilyanagar Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें
Background
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में अहिल्यानगर महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 24, बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 5 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 18, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के अहिल्यानगर महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
Ahilyanagar Municipal Election Result 2026 Live: अहिल्यानगर (अहमदनगर) में बीजेपी 3 और एनसीपी (अजीत पवार) 2 सीटों पर आगे
सुबह 10 बजते ही अहमदनगर (अहिल्यानगर) नगर निगम में मतगणना शुरू हो गई है. शहर में सत्ता पाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां दमकर प्रतिस्पर्धा कर रही है. अहिल्यानगर सीट पर भाजपा तीन सीटों पर आगे चल रही है. वही एनसीपी (अजीत पवार) 2 सीटों पर आगे चल रही है.
Ahilyanagar Municipal Election Result 2026 Live: अहिल्यानगर (अहमदनगर) में पिछले साल के परिणाम
साल 2017 में हुए बीएमसी के चुनावों में अहिल्यानगर (अहमदनगर) नगर निगम की कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ गया था, जिसमें शिवसेना 24 सीटें जीती थीं, वही एनसीपी के खाते में 18 सीटें, भाजपा को 14 सीटें और कांग्रेस 5 सीटें, बसपा 4 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली थीं.
