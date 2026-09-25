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हिंदी न्यूज़शिक्षाकौन हैं नोएडा की DM मेधा रूपम? जानें शूटर से IAS बनने तक सफर

कौन हैं नोएडा की DM मेधा रूपम? जानें शूटर से IAS बनने तक सफर

मेधा रूपम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मामले को लेकर इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. वहीं कुछ समय पहले उन्हें गौतम बुद्ध नगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया था और वह जिले की पहली महिला DM है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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नोएडा से जुड़ी प्रशासनिक चर्चाओं के बीच इन दिनों IAS अधिकारी मेधा रूपम का नाम भी चर्चा में चल रहा है. मेधा रूपम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) मामले को लेकर इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. कुछ समय पहले उन्हें गौतम बुद्ध नगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया था और वह जिले की पहली महिला DM हैं.

मेधा रूपम 2014  बैच के IAS अधिकारी है. प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के साथ उनके करियर की एक खास बात यह भी रही है कि वह शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको मेधा रूपम की पढ़ाई, यूपीएससी और उनके IAS बनने तक का सफर बताते हैं.

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सेंट स्टीफन कॉलेज से की पढ़ाई

मेधा रूपम का जन्म आगरा में हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई केरल में हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की. यूपीएससी में उन्होंने साइकोलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था. परीक्षा में सफलता के बाद 2014 में वह उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी बनी. उनकी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर बरेली में हुई. वहीं उनके परिवार का भी प्रशासनिक सेवा से जुड़ाव रहा है, उनके पिता ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं.

IAS बनने से पहले शूटिंग में भी कमाया नाम

मेधा रूपम का करियर सिर्फ सिविल सेवा तक सीमित नहीं रहा है. स्कूल के दिनों से ही उनका जुड़ाव राइफल शूटिंग से था. उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लिया और केरल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल जीते थे. वह राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में भी केरल का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. आईएएस बनने के बाद भी शूटिंग से उनका जुड़ाव बना रहा. मेरठ और उन्नाव में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के दौरान भी उन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.

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यूपी के कई जिलों में संभाली है जिम्मेदारी

आईएएस के तौर पर मेधा रूपम ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में काम किया. बरेली के बाद उन्होंने मेरठ और उन्नाव में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर जिम्मेदारी संभाली. इसके अलावा लखनऊ, बाराबंकी, हापुड़ और कासगंज में भी उनकी तैनाती रही. हापुड़ की डीएम रहते हुएउन्होंने इम्यूनाइजेशन और आयुष्मान भारत से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया. कासगंज में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर से पहुंचने की उनकी तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थी.

जेवर एयरपोर्ट से भी जुड़ी रहीं

फरवरी 2023 से जून 2024 तक मेधा रूपम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एडिशनल सीईओ रहीं. इस दौरान वह क्षेत्र के कई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी. इनमें जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे. इसके बाद उन्होंने कासगंज के डीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और अब नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी बनी हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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