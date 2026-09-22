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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT कानपुर से जापान क्रिकेट टीम तक का सफर, जानें कौन हैं अभिषेक आनंद

IIT कानपुर से जापान क्रिकेट टीम तक का सफर, जानें कौन हैं अभिषेक आनंद

बिहार के रोहतास जिले से आने वाले अभिषेक आज जापान की नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है. उनका यह सफर बिहार में शुरू हुआ, IIT कानपुर तक पहुंचा और फिर नौकरी के चलते जापान की क्रिकेट टीम तक जा पहुंचा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Sep 2026 07:42 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम इस समय जापान के दौरे पर है और आज जापान और भारत के बीच पहली बार पुरुषों का टी-20 मुकाबला खेला जाना है. इस ऐतिहासिक मुकाबले के बीच एक खास नाम खास तौर पर चर्चा में है और वह है अभिषेक आनंद का. बिहार के रोहतास जिले से आने वाले अभिषेक आज जापान की नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है. उनकी कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि यह सफर बिहार में शुरू हुआ, आईआईटी कानपुर तक पहुंचा और फिर नौकरी के सिलसिले में जापान जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक जा पहुंचा. 28 साल के अभिषेक आनंद पढ़ाई के साथ क्रिकेट का शौक बनाए रखा. जापान पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी के साथ क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया और लगातार प्रदर्शन करते हुए जापान की नेशनल टीम में जगह बनाई. 

बिहार में शुरू हुआ क्रिकेट का सफर 

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अभिषेक का क्रिकेट से जुड़ाव बचपन से रहा. रोहतास में रहते हुए वह सॉफ्ट-बॉल क्रिकेट खेला करते थे. परिवार चाहता था कि वह पढ़ाई पर ध्यान दें और प्रोफेशनल करियर बनाएं. इसी के चलते उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर आईआईटी कानपुर पहुंचे. आईआईटी कानपुर में पढ़ाई के दौरान भी क्रिकेट उनके साथ बना रहा है. वह संस्थान की क्रिकेट टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे. 

कैंपस प्लेसमेंट ने बदल दी जिंदगी 

आईआईटी कानपुर में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान एक जापानी कंपनी में अभिषेक ने इंटरव्यू सिर्फ एक कोशिश के तौर पर दिया था. लेकिन उनका चयन उस कंपनी में हो गया. कंपनी की नौकरी के लिए जापान जाने का फैसला करने के लिए उन्हें सिर्फ दो घंटे मिले थे. शुरुआत में अभिषेक विदेश नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जापान में क्रिकेट की संभावनाओं के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया. इसी दौरान उन्हें पता चला कि जापान की क्रिकेट टीम उस समय ईस्ट एशिया पैसिफिक वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए क्वालीफाई कर चुकी थी. इसके बाद उन्होंने जापान जाने का फैसला किया और नौकरी के लिए वहां पहुंच गए. 

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टोक्यो फाल्कन्स से नेशनल टीम तक 

जापान पहुंचने के बाद अभिषेक ने वहां के क्रिकेट क्लब तलाशे और टोक्यो फाल्कन्स क्रिकेट क्लब से जुड़ गए. नौकरी के साथ वह में क्लब क्रिकेट खेलते रहे. करीब 3 साल तक लगातार क्रिकेट खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जापान क्रिकेट एसोसिएशन की नजर उन पर पड़ी. इसके बाद उन्हें जापान के राष्ट्रीय क्रिकेट सेटअप में मौका मिला. अभिषेक ने 9 मई 2025 को कोक आइसलैंड के खिलाफ अपना टी-20 डेब्यू किया. अब तक वह जापान के लिए 18 टी- 20 खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 275 रन है. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 55 रन है और वह गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए एक अंतरराष्ट्रीय विकेट ले चुके हैं. 

बिहार कहां नहीं है भाई से चर्चा में आए अभिषेक 

भारत के जापान दौरे के बीच अभिषेक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि जापान की क्रिकेट टीम में भी बिहारी है? इस पर अभिषेक का जवाब आता है, अरे अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, बिहार कहां नहीं है भाई? इसके बाद वह बताते हैं कि उनका घर रोहतास जिले में है और बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक रहा है. अभिषेक ने यह भी बताया कि जापान में बिहार और झारखंड के काफी लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं. वहां बिहारी समुदाय का अपना संगठन भी है और लिट्टी चोखा जैसे घर के खाने की भी व्यवस्था हो जाती हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Abhishek Anand Japan Cricket Team Bihar Cricketer Abhishek Anand
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