इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी, यहां की नौकरी कर देगी मालामाल

Weekly Salary : आज के समय में नौकरी सिर्फ काम करने और सैलरी पाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि आपको आपकी मेहनत का पैसा कितनी जल्दी और किस तरीके से मिलता है. दुनिया के अलग-अलग देशों में वेतन देने का तरीका भी अलग-अलग होता है. कुछ जगहों पर लोगों को हर महीने सैलरी मिलती है, तो कहीं हर हफ्ते वेतन दिया जाता है. इसी बीच एक ऐसा देश भी है जहां कर्मचारियों को महीने के जगह हफ्ते के हिसाब से सैलरी दी जाती है. माना जाता है कि यहां काम करने से लोगों की कमाई अच्छी होती है और वे जल्दी पैसे कमा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर यह कौन सा देश है जहां सैलरी का यह खास सिस्टम लागू है.

इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी



अमेरिका में कर्मचारियों को से नहीं हफ्ते के हिसाब से सैलरी दी जाती है. अमेरिका जैसे देश में यह व्यवस्था और भी व्यवस्थित और डेटा-आधारित है. वहां सरकार और एजेंसियां यह भी ट्रैक करती हैं कि कौन-सी कंपनी कितने समय के अंतराल पर अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, यह जानकारी सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी बहुत जरूरी होती है.



अमेरिका में वेतन कैसे तय होता है?

अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी हर महीने लाखों कंपनियों और सरकारी संस्थानों से डेटा इकट्ठा करती है. यह सर्वे लगभग 1.22 लाख व्यवसायों और 6.6 लाख कार्यस्थलों से जानकारी लेता है. इस सर्वे का उद्देश्य यह समझना होता है कि किस उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी सैलरी और घंटे के हिसाब से भुगतान मिल रहा है और वेतन कितनी बार जैसे weekly, monthly दिया जा रहा है.

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अमेरिका में सैलरी देने के तरीके

1. साप्ताहिक वेतन (Weekly Pay) - अमेरिका में कर्मचारियों को वेतन देने के चार मुख्य तरीके होते हैं. जिसमें पहला तरीका साप्ताहिक वेतन (Weekly Pay) है, जिसमें कर्मचारियों को हर हफ्ते सैलरी मिलती है और साल में लगभग 52 बार भुगतान होता है. यह तरीका कुछ खास क्षेत्रों जैसे निर्माण कार्य (construction) में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों को जल्दी पैसा मिल जाता है, हालांकि कंपनियों को बार-बार payroll प्रक्रिया करनी पड़ती है.

2. दो हफ्ते में एक बार (Biweekly Pay) - अब दूसरा तरीका biweekly pay है, जिसमें हर दो हफ्ते में सैलरी दी जाती है और साल में कुल 26 बार भुगतान होता है. यह सबसे लोकप्रिय तरीका माना जाता है क्योंकि यह संतुलित और आसान होता है, हालांकि इसमें कभी-कभी दो महीनों में तीन बार सैलरी भी मिल सकती है.

3. महीने में दो बार (Semimonthly Pay) - वहीं तीसरा तरीका semimonthly pay है, जिसमें महीने में दो बार तय तारीखों पर जैसे 15 और 30 तारीख को सैलरी दी जाती है और साल में 24 बार भुगतान होता है. इसमें फायदा यह है कि तारीखें फिक्स रहती हैं, लेकिन कभी-कभी दिन अलग होने से थोड़ी असुविधा हो सकती है.

4. मासिक वेतन (Monthly Pay) - आखिरी तरीका monthly pay है, जिसमें महीने में एक बार सैलरी मिलती है और साल में सिर्फ 12 बार भुगतान होता है. यह कंपनियों के लिए आसान होता है, लेकिन कर्मचारियों को लंबे समय तक पैसे का इंतजार करना पड़ता है.

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