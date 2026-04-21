हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाWeekly Salary : इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी, यहां की नौकरी कर देगी मालामाल

Weekly Salary : इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी, यहां की नौकरी कर देगी मालामाल

Weekly Salary :इसी बीच एक ऐसा देश भी है जहां कर्मचारियों को महीने के जगह हफ्ते के हिसाब से सैलरी दी जाती है. माना जाता है कि यहां काम करने से लोगों की कमाई अच्छी होती है और वे जल्दी पैसे कमा सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

Weekly Salary : आज के समय में नौकरी सिर्फ काम करने और सैलरी पाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि आपको आपकी मेहनत का पैसा कितनी जल्दी और किस तरीके से मिलता है. दुनिया के अलग-अलग देशों में वेतन देने का तरीका भी अलग-अलग होता है. कुछ जगहों पर लोगों को हर महीने सैलरी मिलती है, तो कहीं हर हफ्ते वेतन दिया जाता है. इसी बीच एक ऐसा देश भी है जहां कर्मचारियों को महीने के जगह हफ्ते के हिसाब से सैलरी दी जाती है. माना जाता है कि यहां काम करने से लोगों की कमाई अच्छी होती है और वे जल्दी पैसे कमा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर यह कौन सा देश है जहां सैलरी का यह खास सिस्टम लागू है.

इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी
 
अमेरिका में  कर्मचारियों को से नहीं हफ्ते के हिसाब से सैलरी दी जाती है. अमेरिका जैसे देश में यह व्यवस्था और भी व्यवस्थित और डेटा-आधारित है. वहां सरकार और एजेंसियां यह भी ट्रैक करती हैं कि कौन-सी कंपनी कितने समय के अंतराल पर अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, यह जानकारी सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी बहुत जरूरी होती है. 
 
अमेरिका में वेतन कैसे तय होता है?

अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी हर महीने लाखों कंपनियों और सरकारी संस्थानों से डेटा इकट्ठा करती है. यह सर्वे लगभग 1.22 लाख व्यवसायों और 6.6 लाख कार्यस्थलों से जानकारी लेता है. इस सर्वे का उद्देश्य यह समझना होता है कि किस उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी सैलरी और घंटे के हिसाब से भुगतान मिल रहा है और वेतन कितनी बार जैसे weekly, monthly दिया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें - J&K 10th Result 2026: जम्मू बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे, जानिए कितने छात्र छात्राओं ने मारी बाजी

अमेरिका में सैलरी देने के तरीके

1. साप्ताहिक वेतन (Weekly Pay) - अमेरिका में कर्मचारियों को वेतन देने के चार मुख्य तरीके होते हैं. जिसमें पहला तरीका साप्ताहिक वेतन (Weekly Pay) है, जिसमें कर्मचारियों को हर हफ्ते सैलरी मिलती है और साल में लगभग 52 बार भुगतान होता है. यह तरीका कुछ खास क्षेत्रों जैसे निर्माण कार्य (construction) में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों को जल्दी पैसा मिल जाता है, हालांकि कंपनियों को बार-बार payroll प्रक्रिया करनी पड़ती है.

2. दो हफ्ते में एक बार (Biweekly Pay) - अब दूसरा तरीका biweekly pay है, जिसमें हर दो हफ्ते में सैलरी दी जाती है और साल में कुल 26 बार भुगतान होता है. यह सबसे लोकप्रिय तरीका माना जाता है क्योंकि यह संतुलित और आसान होता है, हालांकि इसमें कभी-कभी दो महीनों में तीन बार सैलरी भी मिल सकती है. 

3. महीने में दो बार (Semimonthly Pay) - वहीं तीसरा तरीका semimonthly pay है, जिसमें महीने में दो बार तय तारीखों पर जैसे 15 और 30 तारीख को सैलरी दी जाती है और साल में 24 बार भुगतान होता है. इसमें फायदा यह है कि तारीखें फिक्स रहती हैं, लेकिन कभी-कभी दिन अलग होने से थोड़ी असुविधा हो सकती है. 

4. मासिक वेतन (Monthly Pay) - आखिरी तरीका monthly pay है, जिसमें महीने में एक बार सैलरी मिलती है और साल में सिर्फ 12 बार भुगतान होता है. यह कंपनियों के लिए आसान होता है, लेकिन कर्मचारियों को लंबे समय तक पैसे का इंतजार करना पड़ता है. 

यह भी पढ़ें - Patwari To Tehsildar Full Process: एक पटवारी कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है तहसीलदार? एक क्लिक में समझें पूरा प्रोसेस

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 21 Apr 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
USA Jobs Monthly Salary Salary System Weekly Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
तपती धूप ने रोकी स्कूल की घंटी, लखनऊ समेत कई राज्यों में समर वेकेशन का ऐलान
तपती धूप ने रोकी स्कूल की घंटी, लखनऊ समेत कई राज्यों में समर वेकेशन का ऐलान
शिक्षा
Weekly Salary : इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी, यहां की नौकरी कर देगी मालामाल
इस देश में महीने से नहीं हफ्ते के हिसाब से मिलती है सैलरी, यहां की नौकरी कर देगी मालामाल
शिक्षा
Study Abroad After 12th: 12वीं के बाद किन देशों में खुल जाते हैं पढ़ाई के रास्ते, जानें वीजा-एडमिशन फीस और रहने का खर्च
12वीं के बाद किन देशों में खुल जाते हैं पढ़ाई के रास्ते, जानें वीजा-एडमिशन फीस और रहने का खर्च
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? कांग्रेस से हाईएस्ट 33.3% फीमेल कैंडिडेट्स, बीजेपी कहां खड़ी
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? टॉप पर कांग्रेस, बीजेपी कहां खड़ी
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget